Forchheim vor 18 Stunden

Unfallflucht in der Klosterstraße

2000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Kundenparkplatz einer Bank in der Klosterstraße in Forchheim angerichtet. Er fuhr dort am Mittwoch in der Zeit von 8 bis 12.15 Uhr ...