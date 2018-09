Unfallflucht in der Klosterstraße

Am Montagvormittag ist in der Zeit von 10.15 bis 11.30 Uhr in der Klosterstraße in Forchheim ein geparkter silberner Ford Focus C-Max angefahren worden. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Der Ford wurde am linken hinteren Kotflügel sowie an der linken hinteren Türe beschädigt. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.