Unfallflucht in der Kissinger Straße

Eine böse Überraschung erlebte der Fahrer eines Mercedes-Sprinter, als er am Dienstag, gegen 16 Uhr, zu seinem in der Kissinger Straße geparkten Fahrzeug zurückkam. Wie die Polizei meldete, stellte der 57-Jährige dort seinen Sprinter gegen 12 Uhr am rechten Fahrbahnrand ab. Als er vier Stunden später in sein Fahrzeug einsteigen wollte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden von circa 120 Euro zu kümmern. Zeugen können sich an die Polizei, Tel.: 0971/714 90, wenden. pol