In der Karl-Bröger-Straße in Forchheim ist ein weißer Mercedes angefahren worden. Das Fahrzeug war dort am Sonntag in der Zeit von 15 bis 17.35 Uhr geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Außenspiegel des Mercedes, so dass dieser aus der Verankerung gerissen wurde. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900.