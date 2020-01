Unfallflucht in der Hemmerleinstraße

In der Zeit von Sonntag, 29. Dezember, bis Dienstag 31. Dezember, verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, einen Streifschaden an einem geparkten VW Beetle. Der VW war in der Hemmerleinstraße in Bamberg geparkt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 700 Euro.