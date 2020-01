Unfallflucht in der Heinestraße

Eine Unfallflucht hat sich in Forchheim ereignet. Ein 52-Jähriger hatte sein Auto am Montagmittag vor seinem Anwesen in der Heinestraße abgestellt. Am nächsten Tag bemerkte er vor Fahrtantritt eine Beschädigung an der Außenspiegelverkleidung des schwarzen VW Golf. Wer Hinweise auf den Verursacher des Schadens von circa 150 Euro geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.