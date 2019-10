Unfallflucht in der Bügstraße

Eine Unfallflucht hat sich am Wochenende in Forchheim ereignet. Am Samstag gegen 20 Uhr stellte ein 41-Jähriger in der Bügstraße sein Firmenfahrzeug ab. Am Sonntag gegen 12.30 Uhr musste er sodann feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den blauen Fiat Ducato beim Vorbeifahren gestreift und hierbei einen Sachschaden von circa 500 Euro verursacht hatte. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.