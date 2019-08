Am Mittwochnachmittag ist auf dem Großparkplatz in der Boschstraße in Forchheim an einem grauen Opel Astra der rechte hintere Kotflügel beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern.