Unfallflucht in der Bismarckstraße

Am Außenspiegel beschädigt wurde ein schwarzer VW, der in der Zeit vom 11.bis 15. Dezember auf einem Parkplatz an der Parkklinik in der Bismarckstraße geparkt war. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol