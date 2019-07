Ein geparkter blauer Skoda ist zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen in der Bergstraße an der rechten Fahrzeugseite offenbar angefahren und verkratzt worden. Zudem erfolgte offensichtlich ein Anstoß am rechten Außenspiegel. Der Gesamtschaden dürfte mindestens 3000 Euro betragen. Das Verursacherfahrzeug konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.