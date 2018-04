Unfallflucht in der Bayreuther Straße

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Forchheim ereignet. Nur kurze Zeit parkte am Nachmittag ein 20-Jähriger seinen schwarzen BMW in der Bayreuther Straße vor einem Anwesen. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden am Heck feststellen, welcher vermutlich durch ein anderes Auto beim Ausparken verursachte worden war. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.