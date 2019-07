Unfallflucht in der Autobahnbaustelle

Nach einem Unfall am Montag auf der A 3 hat der Verursacher nicht angehalten. Der Fahrer oder die Fahrerin wird nun gesucht. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Münchener mit einem blauen VW Golf auf der A 3 in Richtung Würzburg. Am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen passierte er die Baustelle und befand sich an deren Ende in der Fahrbahnverschwenkung auf der linken Spur. Rechts neben ihm fuhr ein nicht näher zu beschreibendes Fahrzeug und wechselte die Fahrspur. Dabei kollidierte es mit dem Fahrzeug des Geschädigten und drängte es noch nach links in die Warnbaken. Der Schaden am VW Golf und den Warnbaken liegt bei rund 7600 Euro. Vom verursachenden Fahrzeug ist nur bekannt, dass es größer als ein Auto war und vermutlich hinten links beschädigt sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Erlangen unter der Rufnummer 09131/760414 in Verbindung zu setzen. pol