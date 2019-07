Bereits in der Zeit von Samstag, 29. Juni, circa 12 Uhr, bis Mittwoch, 3. Juli, circa 19.15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein in der Buckenhofener Straße geparktes Auto beschädigt. Der graue Ford Fiesta einer 50-Jährigen wurde vermutlich beim Einparken beschädigt. Dabei wurde ein Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Wer Beobachtungen in dieser Zeit machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.