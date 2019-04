Unfallflucht in Buckenhofen

Einen Schaden von circa 4000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Dienstag, etwa 20.40 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, in Buckenhofen verursacht. Der im Bereich Marienstraße/St.-Josef-Straße geparkte Toyota eines 27-Jährigen wurde vermutlich beim Vorbeifahren am vorderen linken Kotflügel und der Stoßstange beschädigt.