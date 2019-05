Bubenreuth vor 17 Stunden

Unfallflucht in Bubenreuth

Von Dienstag auf Mittwoch ist zwischen 20 und 6 Uhr in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein in der Geigerstraße parkender Audi A2 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseit...