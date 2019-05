Unfallflucht in Baiersdorf

Am Mittwoch in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr ist in Baiersdorf in der Waaggasse/Ecke Rathausplatz ein geparkter blauer Suzuki Swift hinten links von einem bis jetzt unbekannten Fahrzeug angefahren und an der Stoßstange beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizei Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 entgegen. pol