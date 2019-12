Unfallflucht im Theater-Parkhaus

Am Mittwoch wurde in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr, ein im Parkhaus abgestellter, weißer Pkw Skoda am Fahrzeugheck beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1200 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol