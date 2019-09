Im Theaterparkhaus wurde ein schwarzer Opel Corsa beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Vorfall ereignete sich am Montag in der Zeitvon 10.45 bis 12.15 Uhr. Der Sachschaden auf der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol