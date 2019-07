Unfallflucht im Parkhaus

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Parkhaus Basteigasse einen anderen Wagen angefahren. Ein Mann hatte seinen schwarzen Audi A6 Avant gegen 8 Uhr auf dem Parkdeck C abgestellt. Als er gegen 19.30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, sah er einen Schaden in der Mitte der hinteren Stoßstange. Der Verursacher meldete sich weder bei der Polizei, noch hinterließ er einen Zettel am angefahrenen Wagen. Den Spuren nach dürfte er mit einem weißen Auto unterwegs gewesen sein. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Personen, die zur Aufklärung der Fahrerflucht beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach, Telefon 09221/6090, in Verbindung zu setzen. pol