In der Zeit von 15 bis 20.30 Uhr parkte am Montag eine Fahrerin ihren Audi im Parkhaus Theaterplatz im Untergeschoss. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, entdeckte sie einen erheblichen Schaden an der vorderen rechten Stoßstange sowie am vorderen rechten Kotflügel. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol