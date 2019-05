Unfallflucht im Gewerbegebiet Büg

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ist "In der Büg" ein Metallzaun angefahren worden. Des Weiteren wurde die Grünfläche, welche sich vor dem Zaun befindet, durchfahren, so dass dabei eine Rabatte aus der Verankerung gelöst wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Aufgrund des Unfallschadens handelt es sich vermutlich um einen Lastwagen, welcher dort wenden wollte. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Forchheim, Telefon 09191/70900, in Verbindung zu setzen.