Unfallflucht fliegt auf

In der Hauptstraße in Hemhofen ist am Samstag gegen 15.30 Uhr ein Fahrzeug vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts in die Hauptstraße eingebogen und hat dabei den Zaun der benachbarten Tankstelle beschädigt. Obwohl ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro entstand, entfernte sich der Fahrer zunächst unerkannt, konnte jedoch durch die Polizei Höchstadt ermittelt und angezeigt werden.