Unfallflucht fliegt auf

Einer Streifenbesatzung der Polizei Ludwigsstadt fiel am Dienstag ein Pkw Honda auf, bei dem frische Unfallschäden vorhanden waren. Bei der anschließenden Überprüfung gab die Fahrerin an, kurz vor der Kontrolle von der Fahrbahn abgekommen zu sein. An der angegebenen Unfallstelle stellten die Beamten einen beschädigten Leitpfosten und erheblichen Flurschaden fest. Da die Fahrerin keinen Berechtigten hinsichtlich der Fremdschäden verständigt hatte, musste gegen diese ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet werden.