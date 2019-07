Unfallflucht endet in der Haftzelle

Gefesselt im Haftraum der PI Bamberg-Land musste ein 28-Jähriger die Nacht verbringen, der zuvor Unfallflucht begangen hatte. Donnerstagnacht war er in der Mainstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Straßenlaterne gestoßen und HAT dabei Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Der Unfallfahrer setzte gleichwohl seine Fahrt fort - ohne zu bedenken, dass er sein Kennzeichen verloren hatte. Eine Polizeistreife konnte das flüchtige Fahrzeug denn auch kurze Zeit später in der Michelinstraße anhalten. Der 28-jährige Fahrer war stark angetrunken, beschimpfte und beleidigte die Polizeibeamten, so dass er in Haft kam. An seinem Pkw war Sachschaden in Höhe von 8000 Euro entstanden.