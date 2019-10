Unfallflucht - doch zwei Zeugen sahen zu

Schnell geklärt werden konnte dagegen eine Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 13 Uhr in Vierzehnheiligen ereignete. Zur Unfallzeit fuhr ein Suzuki gegen einen geparkten Kia und beschädigte diesen leicht im Bereich des Kennzeichens. Nachdem die Insassen des Suzuki den Schaden begutachtet hatten, stiegen sie wieder in ihr Fahrzeug und fuhren weg. Glücklicherweise hatten zwei Fahrradfahrer die Situation beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers notiert, das sie dann an den Kia-Fahrer weitergaben. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm schnell die notwendigen Ermittlungen auf und kam so dem flüchtigen Schadensverursacher auf die Spur. pol