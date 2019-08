Unfallflucht dank Zeugin schnell geklärt

Ein zunächst unbekannter Lkw-Fahrer stieß bei einem Wendevorgang in Viereth am Dienstag gegen 23.30 Uhr gegen die linke Fahrzeugseite eines in der Gumbertstraße geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung und anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile konnte in der näheren Umgebung der verantwortliche 42-jährige Lkw-Fahrer angetroffen werden. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.