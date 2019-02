Unfallflucht dank Zeugin schnell geklärt

Beim Rückwärtsfahren stieß am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Pödeldorf ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer gegen die rechte Frontseite eines in der Bamberger Straße geparkten roten Seat Leon. Obwohl ein Fremdsachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden war, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Als verantwortlicher Fahrzeugführer konnte eine 68-Jährige aus Bamberg ermittelt werden.