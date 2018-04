Bad Kissingen vor 14 Stunden

Unfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Am Mittwochnachmittag fuhr ein Pkw-Fahrer aus einer Parklücke in der Landwehrstraße aus und touchierte dabei einen geparkten Opel eines 31-Jährigen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 600 Euro...