Bad Brückenau vor 14 Stunden

Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Eine VW-Fahrerin wollte am Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr in der Sinnausstraße in eine freie Parklücke am Straßenrand einparken und stieß dabei gegen einen geparkten Seat. Es entstand Schaden von et...