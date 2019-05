Unfallflucht bleibt nicht ohne Folgen

Ein beschädigtes Verkehrszeichen und einen domolierten Begrenzungspfosten hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Ortsstraße An der Marktscheune/Mainstraße in Hallstadt am Mittwochvormittag. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Das führerlose Verursacherfahrzeug spürte die Polizei in unmittelbarer Nähe mit eindeutigen Unfallspuren auf. Während der Unfallfluchtaufnahme kam die 28-jährige Halterin des Mitsubishi dazu und gab an, dass sie das Fahrzeug am Dienstag gegen 1 Uhr einem 23-jährigen Bekannten überlassen hatte. Dieser benutzte den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Halterin erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Unfallflüchtige muss sich wegen Unfallflucht verantworten. pol