Unfallflucht beim Kürbisfest

Beim Kürbisfest im Hofheimer Stadtteil wurde ein Audi angefahren und beschädigt. Der Besitzer hatte am Sonntag das Kürbisfest in Rügheim besucht und parkte um 16.15 Uhr seinen Audi A3 auf einem der ausgewiesenen Parkplätze an der Mittelmühle. Als er um 18 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er an der linken Fahrzeugseite eine Delle und Kratzer fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterließ einen Schaden von rund 2500 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Haßfurter Polizei sucht den Unfallverursacher und bittet um Hinweise, Ruf 09521/9270.