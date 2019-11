Forchheim vor 15 Stunden

Unfallflucht beim Friedhof

Eine Unfallfluchten hat sich in der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis circa 22.30 Uhr in Forchheim ereignet. Eine 32-Jährige hatte ihr Auto am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Friedhofs in Richtung d...