Unfallflucht bei der Sommerrodelbahn

Am Sonntag gegen 11 Uhr hat sich am Langen Berg in Pottenstein ein Vorfall zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr ereignet. Ein Fahrzeug fuhr von Pottenstein aus kommend in Richtung zur Sommerrodelbahn zu weit auf die Mitte der Fahrbahn, so dass das entgegenkommende Fahrzeug nach rechts ausweichen musste und dabei gegen die Schutz- und Leitplanke gestoßen ist. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Vom unfallverursachenden Fahrzeug sind die Marke, Farbe oder der Typ nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro. Wer hat etwas gesehen oder kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pegnitz entgegen.