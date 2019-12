Unfallflucht aufgeklärt

Ein geparkter Audi wurde am Montag zwischen 19.15 und 19.45 Uhr Am Kaulanger angefahren und erheblich beschädigt. Der Besitzer des Audi konnte der Polizei einen Hinweis auf ein anderes geparktes Fahrzeug geben, das einen frischen Schaden am Kotflügel aufwies. Da die Schäden zueinander passten, wurde der Verursacher in einem Anwesen ermittelt und mit den Beobachtungen konfrontiert. Der Mann erklärte, dass er wohl über einen Randstreifen gefahren sei, den Schaden am Audi habe er nicht bemerkt. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. pol