Oberthulba vor 17 Stunden

Unfallflucht auf Tankstellengelände

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, gegen 18 Uhr, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf einem Tankstellengelände in der Quellenstraße an. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich ve...