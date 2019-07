Am Dienstagnachmittag ist auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bayreuther Straße in Forchheim an einem schwarzen Audi A3 einer 51-Jährigen der rechte hintere Radlauf verkratzt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens von circa 800 Euro zu kümmern. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.