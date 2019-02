Unfallflucht auf Parkplatz

Am Donnerstag wurde auf dem Edeka-Parkplatz in der Bahnhofsstraße in Ebern ein blauer Dacia Sandero an der Beifahrertüre angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, so teilte die Polizei mit. Das Malheur passierte zwischen 12 und 12.30 Uhr. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ebern zu melden, Ruf 09531/9240. In Frage kommen könnte ein helles Auto. red