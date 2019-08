Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Am Donnerstag war zwischen 11.30 Uhr und 13.55 Uhr ein weißer VW-Kleintransporter mit bunter Firmenaufschrift auf dem Kundenparkplatz des Hellweg Baumarktes in Bad Kissingen abgestellt. Der Halter des Kleintransporters befand sich zu dieser Zeit als Feuerwehrmann auf einem Einsatz und hatte sein Fahrzeug in der Nähe des Lieferanteneinganges geparkt. Bei der Rückkehr stellte er die Beschädigungen an seiner Frontstoßstange und der Motorhaube fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol