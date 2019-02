Unfallflucht auf Großmarktparkplatz

Am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde ein geparkter Pkw Mercedes auf einem Parkplatz in der Steubenstraße angefahren. Der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit WÜ-Kennzeichen blieb beim Wenden an dem Pkw hängen. Er stieg nach Polizeiangaben aus, schaute kurz nach dem angefahrenen Fahrzeug und fuhr dann aber weiter. Die Geschädigte gab an, dass den Unfall mehrere Leute gesehen und der Fahrer eine DHL-Jacke getragen haben müsste. Der geparkte Pkw Mercedes wurde leicht am Heck beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegegen. pol