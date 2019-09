Am Montagmorgen ist auf einem mit Schranke gesicherten Parkplatz in der Nürnberger Straße in Forchheim ein schwarzer Mitsubishi Colt rechts hinten angefahren worden. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen.