Auf einem Firmenparkplatz in der Dutendorfer Straße in Vestenbergsgreuth ist in der Nacht zum Dienstag ein geparkter roter Opel am hinteren linken Radkasten offenbar durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09193/63940. pol