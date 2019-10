Unfallflucht auf einem Feldweg

Die Haßfurter Polizei sucht nach einem Unfallflüchtigen im Steigerwald. In der Zeit vom 24. September, 10.30 Uhr, bis 3. Oktober, 15.30 Uhr, war ein bislang unbekannter schwarzer Pkw auf dem Feldweg zwischen Lembach und Kirchaich nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr über einen Graben und prallte in den Maschendrahtzaun eines umfriedeten Grundstückes. Hierdurch zersprang vermutlich die Seitenscheibe, denn es konnten Glasfragmente gesichert werden. Der unbekannte Unfallverursacher, der flüchtete, hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefonnummer 09521/9270.