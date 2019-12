Unfallflucht auf der Steinachtalbrücke

Die Polizeiinspektion Kronach ermittelt im Falle einer Unfallflucht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, gegen 18 Uhr kam es auf der Bundesstraße 303 auf Höhe von Leutendorf zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr. Der aktuell noch unbekannte Unfallverursacher, nach dem die Polizei fahndet, kam mit seinem Pkw, mit welchem er in Fahrtrichtung Coburg unterwegs war, auf die Gegenfahrspur. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 79-jährigen Frau aus dem Landkreis Lichtenfels. Die Spiegel der entgegenkommenden Fahrzeuge stießen zusammen und wurden abgerissen. Die umherfliegenden Teile beschädigten dann noch den Pkw eines 29-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Coburg, welcher hinter der Geschädigten fuhr. Der Unfallverursacher entkam nach dem Zusammenstoß unerkannt. Sollten Zeugen Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder Fahrer haben, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030. pol