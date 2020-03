Unfallflucht auf der Nordumgehung

Im Zufahrtsbereich der Niederndorfer Straße auf die Herzogenauracher Nordumgehung bei Neuses hat sich am Montagmorgen um kurz nach sechs Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallverursacher entfernte sich dabei unerlaubt von der Unfallstelle. Während zwei Autos auf der zweispurigen Straße nebeneinander fuhren, bog der spätere Unfallverursacher vom Einfädelungsstreifen auf die Fahrbahn ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Einfahrenden zu vermeiden, wurde der Fahrer eines dunklen VW Golf gezwungen, nach links auszuweichen. Dabei kollidierte der Golf mit dem neben ihm fahrenden weißen Kleintransporter. Während an den beiden Unfallwagen jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand und die Fahrten nicht fortgesetzt wurden, entfernte sich der eigentliche Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Van oder Kleinbus. Weiteres ist nicht bekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug nehmen die Ermittler der Verkehrspolizei Erlangen unter der Rufnummer 09131/760428 entgegen. pol