Unfallflucht auf der A 7: Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen kurz vor der Anschlussstelle Oberthulba in eine Baustellenabsicherung auf der A 7. Er beschädigte mit seinem Sattelzug sechs Warnbaken und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Kassel weiter. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr mit seinem Pkw eine auf die Fahrbahn geschleuderte Bake. Der BMW war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sucht nun nach Unfallzeugen. Hinweise bitte unter Tel.: 09722/944 40. pol