Bereits am Freitag, 19. Juli, ist zwischen 8 und 20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Bayreuther Straße in Forchheim ein Dacia Logan angefahren worden, so dass ein Streifschaden sowie eine Delle vorne links entstanden sind. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 erbeten.