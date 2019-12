Unfallflucht auf dem Schulparkplatz

Die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0, bittet um Hinweise auf einen flüchtigen Unfallverursacher am Mittwoch in Forchheim. Etwa 45 Minuten parkte am Abend eine 45-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz der Grundschule in der Wallstraße. Als sie dorthin zurückkehrte, musste sie einen Sachschaden von circa 1500 Euro an der Stoßstange ihres weißen Audi A3 feststellen.