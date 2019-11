Unfallflucht auf dem Salinenparkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag auf dem Salinenparkplatz den dort geparkten BMW einer 25-Jährigen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An dem weißen 1er BMW entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol