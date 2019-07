Höchstadt a. d. Aisch vor 18 Stunden

Unfallflucht auf dem Rathaus-Parkplatz

Auf dem Parkplatz neben dem Höchstadter Rathaus in der Oberen Brauhausgasse ist am Mittwoch zwischen 17.15 und 19.30 Uhr ein geparkter silberner Mazda 3 links am Heck angefahren und beschädigt worden....