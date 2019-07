Eine Unfallflucht hat sich am Wochenende in Forchheim in der Straße Am Stahl ereignet. Von Freitag, 23 Uhr, bis zum Sonntagnachmittag hatte ein 23-Jähriger seinen weißen VW T-Cross auf dem Pendlerparkplatz abgestellt. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Auto und verursachte am rechten Außenspiegel einen Schaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.